Друга ліга: Кристал впевнено переміг Гірник, Мир на виїзді здолав Енергію

Відбулись матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Херсонський Кристал у рідних стінах переміг Гірник з рахунком 2:0. Господарі відкрили рахунок під завісу першого тайму зусиллями Бражчука. У другій половині зустрічі господарі поля подвоїли свою перевагу на 86 хвилині. Відзначився Ігнатьєв.

Миколаїв-2 виявився сильнішим за Реал-Фарму. Дубль у ворота Реала-Фарми оформив Бардадим, відзначившись на 47-й і 75-й хвилинах. У підсумку впевнена перемога Миколаєва з рахунком 2:0.

Друга ліга: Минай Кополовця переміг та очолив таблицю, Калуш мінімально програв Поліссю

Мир Горностаївка на виїзді мінімально переміг Енергію із Нової Каховки. Єдиний м'яч у поєдинку забив Цибульський на 36-й хвилині. У ще одному матчі ігрового дня зустрічались Кремінь та сімферопольська Таврія. Команди не змогли виявити сильнішого та розписали суху нічию 0:0.

Чайка вдома перемогла Черкащину-Академію. Господарі забили єдиний гол у матчі у компенсований час до першого тайму. Пономаренко завдав результативного удару, реалізувавши пенальті.

Друга ліга, група А

Чайка – Черкащина-Академія – 1:0

Гол: Пономаренко 45+2 (пен.)

Шахтар без проблем розгромив Арсенал-Київ і відірвався від Динамо

Друга ліга, група Б

Кристал – Гірник – 2:0

Голи: Брижчук, 38, Ігнатьєв, 86

Миколаїв-2 – Реал-Фарма – 2:0

Голи: Бардадим, 47, 75

Енергія – Мир – 0:1

Гол: Цибульський, 36

Кремінь – Таврія-Сімферополь – 0:0