Друга ліга: Кристал в більшості несподівано поступився Енергії, Таврія-Сімферополь здолала Реал Фарму

В рамках 20-го туру Другої ліги Кристал втратив нагоду обігнати Альянс через несподівану поразку Енергії. Читайте звіт про цей та інші матчі на сайті "Футбол 24".

Друга ліга 2019/20, 20-й тур

Кристал – Енергія – 0:2

Голи: Бафталовський, 55, Комісар, 70

Нереалізований пенальті: Махнєв, 35

Вилучення: Комісар, 89

Миколаїв-2 – Нікополь – 0:0

Вилучення: Порох, 63

Реал Фарма – Таврія-Сімферополь – 0:1

Гол: Сахнюк, 31

Діназ – Чайка – 1:2

Голи: Безпалий, 66 – Бартошук, 12, 80

Головна сенсація 20-го туру Другої ліги – поразка Кристала від Енергії. Гості могли вийти вперед ще в першому таймі, проти Махнєв не реалізував пенальті. А от в другому таймі Бафталовський відкрив рахунок в матчі. Перевагу подвоїв Комісар на 70 хвилині, а наприкінці матчу він ще й був вилучений з поля.

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В інших матчах групи B Миколаїв-2 та Нікополь не змогли виявити сильнішого, хоча гості догравали матч у більшості через вилучення Пороха. А Таврія-Сімферополь мінімально перемогла Реал Фарму, єдиний гол на рахунку Сахнюка. В єдиному матчі групи A Чайка переграла Діназ. Героєм матчу став Бартошук, який оформив дубль, за Діназ відзначився Безпалий.

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Таким чином, в групі A Чайка набрала 22 очки завдяки своїй перемозі та наблизилась до Діназа, який має 25 пунктів та посідає 6 позицію. В групі B Кристал лишився на 3 сходинці з 41 пунктом (Альянс має матч в запасі), Енергія з 24 заліковими балами посідає 5 місце. Нікополь розташувався на одну позицію нижче, маючи стільки ж очок, Миколаїв-2 – 7 сходинка та 22 залікових бали. Таврія-Сімферополь та Реал Фарма посідають 8 та 9 місця, маючи 16 та 13 очок відповідно.

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