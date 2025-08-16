Друга ліга: команда Гармаша та Рибалки у лідерах, 6 голів Скали у ворота Реал-Фарми, перемоги дублів Колоса та Полісся
Відбулися матчі четвертого туру Першої Ліги України. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, четвертий тур
Група A
Буковина-2 – Лісне – 0:2
Голи: Волошин, 12 (пенальті), Доброхотов, 89
Реал Фарма – Скала 1911 – 0:6
Голи: Ралюченко, 20, Гудзінський, 38, Кравченко, 39, 46, Лисовик, 42, Жуміга, 80
Полісся-2 – Нива Вінниця – 2:1
Голи: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорілий, 89
Перша ліга: Чорноморець та Ворскла розійшлись миром, перемога Агробізнеса над Металістом, нічия Металурга проти Поділля
Група B
Тростянець – Локомотив Київ – 3:0
Голи: Замуренко, 12, Хуссін, 52, Деревинський, 62
Гірник-Спорт – Пенуел – 3:2
Голи: Андрійович, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедєв, 78, Бокулев, 90+2
Діназ – Колос-2 Ковалівка – 1:3
Голи: Бобіта, 54 (пенальті) – Любко, 17, 20, Харжевський, 39
В групі A Другої ліги України Лісне очолило турнірну таблицю. Команда екс-тренера Десни Олександра Рябоконя, за яку виступають Сергій Рибалка та Денис Гармаш, перемогла Буковину-2 з рахунком 2:0. Скала 1911 забила шість м'ячів Реал-Фармі, а Полісся-2 вирішило не відставати від Лісного і здолало Ниву Вінниця – 2:1.
У групі B Тростянець та Колос-2 вирвались у лідери завдяки перемогам над київським Локомотивом та Діназом відповідно. А Гірник-Спорт не дав набрати перші залікові бали Пенуелу, перестрілявши криворіжців з рахунком 3:2.
