Друга ліга, 17-й тур

Карпати Львів – Карпати Галич – 1:3

Голи: Бичек, 86 – Лебедь, 47, 57, Хомченко, 90+3 (пен.)

Яруд – Балкани – початок матчу о 14:00

Волинь-2 – Чернігів – початок матчу о 15:00

Перемога – Метал – початок матчу о 15:00

Таврія-Сімферополь – МФК Металург – початок матчу о 15:00

Буковина – Нива В – початок матчу о 16:00

Ужгород – Чайка – початок матчу о 17:00

Гравець Карпат мало не травмував арбітра матчу – співучасником "нападу" стали погодні умови

17-й тур у Другій лізі відкривав поєдинок львівських Карпат з однойменним клубом з Галича. Перший тайм минув у гострій боротьбі, наскільки це дозволяли погодні умови – місто під час матчу накрив рясний снігопад і поле вкрилось білим шаром – однак минув без голів.

На початку другого тайму Роман Лебедь протягнув м'яч лівим флангом, віддав на партнера і змістився у центр штрафного майданчика. Як виявилось за мить, він обрав абсолютно правильне рішення, оскільки захисники львів'ян після навісної передачі не змогли розібратись між собою, хто виб'є сферу. Як наслідок, півзахисник галичан скористався неросторопністю суперника і легко переправив м'яч у кут воріт.

За десять хвилин гості забили вдруге: Лукас Патанеллі намагався навісити у штрафний майданчик, однак м'яч відскочив на лівий фланг до Вадима Семчука. Форвард галичан спробував пробити з гострого кута, але голкіпер у падінні відбив сферу. Першим на м'ячі знову виявився Роман Лебедь.

За п'ять хвилин до закінчення матчу Костянтин Бичек подарував надію львів'янам, вдало замкнувши навіс зі штрафного у кут воріт. Проте вже у доданий арбітром час господарі сфолили у власному штрафному майданчику і Хомченко з пенальті поставив масну крапку у матчі.

Перемога дозволила Карпатам Галич набрати 35 очок і очолити групу А, львів'яни з 7 пунктами залишились останні.

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