Друга ліга, 12-й тур

Миколаїв-2 – Таврія-Сімферополь – 0:3

Голи: Чмеленко, 7, Бойко, 45, Фаюк, 90+3

ОПФК Черкащина – Кривбас – 1:1

Голи: Клімаков, 61 – Берко, 14

Чайка – Чернігів – 2:0

Голи: Лига, 3, 55

Карпати – Ужгород – 0:5

Голи: Пуканич, 1, Чонка, 60, Ряшко, 63, Тищук, 77, Беца, 81

Таврія-Сімферополь знищила Миколаїв-2 на виїзді. Гості забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі ще до перерви завдяки голам Чмеленка та Бойка. Жирну крапку у матчі поставив Фаюк, розстрілявши голкіпера Миколаєва-2 з лінії воротарського майданчика. 3:0 – Таврія-Сімферополь здобуває перемогу та виходить на друге місце у групі Б, клуб з Миколаєва залишається на дні.

МФК Металург мінімально здолав Дніпро Черкаси та повернув собі місце в зоні підвищення Другої ліги

Черкащина та Кривбас розписали бойову нічию у принциповому протистоянні. Клуб з Кривого Рогу відзначився першим – Берко пробив з-за меж штрафного, але страж воріт Черкащини не впорався з ударом та пропустив поміж ніг. Господарі все ж зрівняли рахунок у другому таймі зусиллями Клімакова. Нічия 1:1 розташувала Кривбас на 4 місці, Черкащина йде п'ятою.

Чайка впевнено здолала Чернігів. Переможним дублем відзначився Лига, забивши по голу на початку обох таймів. Чернігівці не зуміли відповісти бодай м'ячем. Чайка залишається на 6 місці групи А, Чернігів йде 10.

Карпати продовжили серію із поразок до 5-ти матчів. Цього разу кривдником "зелено-білих" став Ужгород. Львів'яни пропустили гол вже на 20 секунді під час першої атаки гостей. Другий тайм Ужгород може записати собі в актив – 4 голи спричинили чергове фіаско Карпат у Другій лізі. "Леви" надалі залишаються на дні турнірної таблиці групи А, Ужгород вийшов на 5 місце.

Турнірна таблиця Другої ліги