Неділя подарувала відразу 9 матчів Другої ліги, в яких не обійшлось без сенсацій.

Друга ліга, 5 тур

Балкани – Реал Фарма – 5:0

Голи: Салюк, 44, Прийомов, 45+2, Приблуда, 61, 70, Ільницький, 64

Дніпро Черкаси – Буковина – 3:1

Голи: Копил, 26, 31, Біда, 77 – Палагнюк, 34 (пен.)

Любомир Ставище – ЛНЗ Черкаси – 0:3

Голи: Галенко, 8, Сторчоус, 63, Сула, 75

Нереалізований пенальті: Сафонов, 12 (ЛНЗ)

Мукачево – Лівий берег – 2:3

Голи: Лучка, 78, Грицак, 89 – Ксьонз, 18, Морозенко, 20, Берко, 67

Миколаїв – Суми – 4:0

Голи: Студенко, 15, Кравченко, 21 (пен.), Нечипоренко, 56, Голубка, 76

ФК Чернігів – АФСК Київ – 0:0

Нереалізований пенальті: Борщ, 90 (Ч)

Вилучення: Порохня, 77 (Ч)

Енергія – Перемога – 0:1

Гол: Кіча, 85

Діназ – Карпати Львів – 1:0

Гол: Чепурненко, 38 (пен.)

Нікополь – Таврія – 2:1

Голи: Горілий, 33, Матвєєв, 55 – Чмеленко, 44

Лідери групи Б здобули синхронні розгромні перемоги. Балкани знищили Реал Фарму, а Миколаїв не залишив мокрого місця від Сум. Є свій беззаперечний лідер і в групі А. Лівий берег з іменитими Ревою та Ксьонзом у складі виграв усі 5 матчів. Черговою жертвою стало Мукачево.

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Натомість Любомир продовжує страждати після виходу на професіональний рівень – 5 поразок у 5 матчах. Єдині "нулі" ігрового дня розписали Чернігів та АФСК Київ, але тут не обійшлося без драми. Господарі у меншості заробили пенальті на останніх хвилинах і примудрилися його не реалізувати.

Львівські Карпати програли вперше у поточному сезоні. Підопічних Андрія Тлумака зупинив Діназ, який також йде у групі лідерів. Фатальною для "левів" стала 38 хвилина. Арбітр зафіксував порушення гостей після подачі кутового і вказав на "позначку" – Чепурненко не пробачив.

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