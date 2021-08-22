Друга ліга: Карпати вперше програли у сезоні, Лівий берег продовжив ідеальну ходу, лідери групи Б розгромили суперників
Неділя подарувала відразу 9 матчів Другої ліги, в яких не обійшлось без сенсацій.
Друга ліга, 5 тур
Балкани – Реал Фарма – 5:0
Голи: Салюк, 44, Прийомов, 45+2, Приблуда, 61, 70, Ільницький, 64
Дніпро Черкаси – Буковина – 3:1
Голи: Копил, 26, 31, Біда, 77 – Палагнюк, 34 (пен.)
Любомир Ставище – ЛНЗ Черкаси – 0:3
Голи: Галенко, 8, Сторчоус, 63, Сула, 75
Нереалізований пенальті: Сафонов, 12 (ЛНЗ)
Мукачево – Лівий берег – 2:3
Голи: Лучка, 78, Грицак, 89 – Ксьонз, 18, Морозенко, 20, Берко, 67
Миколаїв – Суми – 4:0
Голи: Студенко, 15, Кравченко, 21 (пен.), Нечипоренко, 56, Голубка, 76
ФК Чернігів – АФСК Київ – 0:0
Нереалізований пенальті: Борщ, 90 (Ч)
Вилучення: Порохня, 77 (Ч)
Енергія – Перемога – 0:1
Гол: Кіча, 85
Діназ – Карпати Львів – 1:0
Гол: Чепурненко, 38 (пен.)
Нікополь – Таврія – 2:1
Голи: Горілий, 33, Матвєєв, 55 – Чмеленко, 44
Лідери групи Б здобули синхронні розгромні перемоги. Балкани знищили Реал Фарму, а Миколаїв не залишив мокрого місця від Сум. Є свій беззаперечний лідер і в групі А. Лівий берег з іменитими Ревою та Ксьонзом у складі виграв усі 5 матчів. Черговою жертвою стало Мукачево.
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Натомість Любомир продовжує страждати після виходу на професіональний рівень – 5 поразок у 5 матчах. Єдині "нулі" ігрового дня розписали Чернігів та АФСК Київ, але тут не обійшлося без драми. Господарі у меншості заробили пенальті на останніх хвилинах і примудрилися його не реалізувати.
Львівські Карпати програли вперше у поточному сезоні. Підопічних Андрія Тлумака зупинив Діназ, який також йде у групі лідерів. Фатальною для "левів" стала 38 хвилина. Арбітр зафіксував порушення гостей після подачі кутового і вказав на "позначку" – Чепурненко не пробачив.
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