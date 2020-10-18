Друга ліга, 7-й тур

Карпати – Чайка – 1:1

Голи: Панчишин, 36 (п.) – Тименко, 82 (п.)

Вилучення: Мудрик, 68 (Карпати, друга жовта картка)

Балкани – МФК Металург – 0:2

Голи: Підлепенець, 45, Сарапій, 65

Перемога – Реал Фарма – 2:0

Голи: Разуваєв, 55, Боженар, 68

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Карпати на власному полі приймали Чайку. Команда з Київської області на тижні втратила головного тренера – Тарас Ільницький, який працював з командою протягом двох років, подав у відставку. Тож у підопічних Любомира Вовчука з'явився шанс скористатися розбалансованістю суперника.

Обидві команди створили достатньо напівмоментів, які однак не переростали у щось більше. Лише під кінець першого тайму господарям вдалось вийти вперед. На 36-й хвилині, після помилки захисників у центрі поля, львів'яни перехопили м'яч і помчались на ворота суперника. Роман Лісовик, отримавши сферу на правому фланзі, здавалося б, трохи загальмував атаку, однак, згодом прискорився, увірвався у штрафний майданчик суперника і викотив в район одинадцяметрової позначки під удар Підгурському. Денис спробував пробити зльоту і влучив у руку захиснику Чайки. Арбітр не вагаючись призначив пенальті, який потужним ударом по центру реалізував Орест Панчишин.

По перерві господарі залишились у меншості: Владислав Мудрик за грубий і непотрібний підкат у центрі поля отримав другу жовту картку. Зрештою на 83-й хвилині Чайці вдалось скористатись чисельною перевагою. Після однієї з атак у штрафному майданчику Карпат виникла схожа ситуація: м'яч влучив у руку захиснику львів'ян і суддя вказав на позначку. Володимир Тименко легко відновив статус кво. На більше команд не вистачило.

Незважаючи на жахливий стан домашнього поля Балкан, МФК Металург зумів обіграти господарів. Гості із Запоріжжя забили по голу у кожному із таймів та спокійно забрали три очки. Металург закріпився на другій сходинці групи Б, Балкани залишились на 8-му місці.

Перемога в рідних стінах здолала Реал Фарму. Господарі після перерви двічі відзначились у воротах суперника та здобули першу перемогу у нинішньому сезоні. Після 7-ми турів Реал Фарма перебуває на 11-й сходинці турнірної таблиці, Перемога – 6-та.

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