Друга ліга, 1 тур

Оболонь-2 – Ужгород – 0:1

Гол: Ряшко, 35 (пен)

Карпати Львів – Поділля – 0:3

Голи: Костенко, 19, Жданов, 24 (пен), Прильопа, 42

Волинь-2 – Нива Вінниця – 3:1

Голи: Войтіховський, 21, Богомаз, 32, Лучка, 77 – Браславський, 16

Перемога – Балкани – 0:0

Карпати Галич – Чайка – початок о 17:00

Епіцентр – Калуш – неявка гостей

Рубікон – Чернігів – початок о 17:00

Діназ – Буковина – початок о 17:00

Миколаїв-2 – Енергія Нова Каховка – початок о 17:00

Таврія-Сімферполь – Яруд – початок о 17:00

Програму ігрового дня відкрив поєдинок Оболонь-2 – Ужгород. Гості здобули 3 очки завдяки голу Ряшка з пенальті у другій половині першого тайму. Кияни зрівняли рахунок по перерві, проте взяття воріт було скасоване через гру рукою.

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Вінницька Нива відкрила рахунок проти другої команди луцької Волині вже на 16-й хвилині. Втім, ще до перерви господарі забили двічі у відповідь, а в другому таймі відзначилися втретє. В підсумку – 3:1. Ще в одному поєдинку між Перемогою та Балканами голів так і не було – 0:0.

Карпати після вильоту з Кубка України проводили перший матч у Другій лізі – суперником "зелено-білих" стало хмельницьке Поділля. Ще до перерви рахунок був 0:3 – забивали Костенко, Жданов (з пенальті) та Прильопа. Зауважимо, що ще двічі м'яч влучав у поперечину воріт Карпат. 0:3 у цьому матчі та 0:7 у перших двох поєдинках сезону – повна катастрофа львів'ян. Бодай якимось виправданням для "зелено-білих" може бути лише те, що на поле знову вийшли виключно молоді українські футболісти.

Є і перша неявка – Калуш не зміг приїхати у Дунаївці на поєдинок з Епіцентром. Долю матчу вирішить КДК УАФ – найімовірніше, команда з Івано-Франківської області отримає технічну поразку.