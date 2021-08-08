Друга ліга 2021/22, 3-й тур

Дніпро Черкаси – Карпати Львів – 1:3

Голи: Кос, 51 – Кожанов, 18 (пен), Притиковський, 26, Повалій, 45+1

Епіцентр – ЛНЗ – 1:2

Голи: Немтінов, 13 – Бобко, 52 (пен), Замуренко, 87

Вовчанськ – Реал Фарма – 4:1

Голи: Демків, 30, Дьяков, 39, Пентелейчук, 45, Коваленко, 61 (пен) – Радченко, 70 (авт)

Балкани – МФК Металург – триває

Діназ – АФСК Київ – триває

Енергія – Вікторія – триває

Кристал – Суми – триває

Любомир – Лівий берег – триває

Нікополь – Тростянець – триває

Рубікон – Чернігів – триває

Полтава – Скорук – триває

Львівські Карпати після вдалого старту в Другій лізі та виходу в наступну стадію Кубка України провели перший виїзний матч у сезоні. Суперником підопічних Андрія Тлумака став черкаський Дніпро. Першими забили гості – капітан "зелено-білих" Денис Кожанов реалізував пенальті на 18-й хвилині і записав до свого активу дебютний гол у сезоні. Не забарився і другий гол – Кожанов подав кутовий, Лобай скинув на дальню стійку, яку замкнув Денис Притиковський. Перед самою перервою львів'яни довели рахунок до розгромного. Повалій після пасу Кожанова вразив ближній кут.

Другий тайм розпочався вдало для Дніпра. Олег Кос з меж воротарського переправив м'яч у сітку. Перший пропущений гол Карпат у сезоні. Але на більше господарів не вистачило – впевнена перемога львів'ян, які йдуть без втрат. 6 очок у 2-х матчах для "зелено-білих".

Друга ліга: Мункач і Карпати Галич розписали ефектну нічию, шедевр не допоміг Таврії-Сімферополь перемогти Миколаїв

Епіцентр із Дунаївців приймав ЛНЗ. Господарі швидко відкрили рахунок – Немтінов був першим на добиванні після свого ж удару в стійку. До перерви більше забитих м'ячів не було, а в дебюті другого тайму гості відігралися. Досвідчений Іван Бобко заробив пенальті, який сам і реалізував. Наприкінці поєдинку ЛНЗ вирвав перемогу – масована атака гостей завершилася влучним ударом Замуренка.

Вовчанськ без проблем розібрався з Реал Фармою. Ще в першому таймі господарі тричі вразили ворота суперників, а по перерві довели рахунок до 4:0. Одесити відповіли лише одним м'ячем, та й той у свій пасив записав гравець Вовчанська Данченко. 4:1 – перша перемога команди з Харківської області у професіональному футболі.