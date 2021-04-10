Друга ліга: Карпати Львів виграли вдруге в сезоні, Кривбас здолав Перемогу
Відбулися суботні матчі у рамках 16-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 16-й тур
Кривбас – Перемога – 1:0
Гол: Черній, 23 (пен)
Нереалізований пенальті: Ременюк, 16 (Кривбас)
Чернігів – Карпати – 0:1
Гол: Мудрик, 69
Нереалізований пенальті: Береза, 90+2 (Карпати)
Кривбас продовжує переслідувати лідерів Групи Б – Метал та Металург. Криворіжці мінімально обіграли Перемогу завдяки голу Чернія з пенальті в середині першого тайму. Кривбас міг забивати ще раніше, але Ременюк свій 11-метровий змарнував, програвши дуель кіперу. Зрештою, господарі набрали 31 очко і перебувають на третьому місці.
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Карпати та Чернігів зустрічалися в поєдинку аутсайдерів Групи А. Гол Владислава Мудрика подарував львів'янам другу перемогу в сезоні. Капітан "левів" вдало зіграв на добиванні, вразивши порожні ворота. Вже в компенсований час Карпати отримали право на пенальті, який не реалізував Береза. Зрештою, 0:1 – команда Любомира Вовчука все ще остання, але наблизилася до Чернігова на відстань у 2 очки.
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