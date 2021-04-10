Друга ліга 2020/21, 16-й тур

Кривбас – Перемога – 1:0

Гол: Черній, 23 (пен)

Нереалізований пенальті: Ременюк, 16 (Кривбас)

Чернігів – Карпати – 0:1

Гол: Мудрик, 69

Нереалізований пенальті: Береза, 90+2 (Карпати)

Кривбас продовжує переслідувати лідерів Групи Б – Метал та Металург. Криворіжці мінімально обіграли Перемогу завдяки голу Чернія з пенальті в середині першого тайму. Кривбас міг забивати ще раніше, але Ременюк свій 11-метровий змарнував, програвши дуель кіперу. Зрештою, господарі набрали 31 очко і перебувають на третьому місці.

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Карпати та Чернігів зустрічалися в поєдинку аутсайдерів Групи А. Гол Владислава Мудрика подарував львів'янам другу перемогу в сезоні. Капітан "левів" вдало зіграв на добиванні, вразивши порожні ворота. Вже в компенсований час Карпати отримали право на пенальті, який не реалізував Береза. Зрештою, 0:1 – команда Любомира Вовчука все ще остання, але наблизилася до Чернігова на відстань у 2 очки.

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