Львівські Карпати та Волинь-2 не змогли покращити своє турнірне становище у 6 турі.

Друга ліга, 6 тур

Рубікон – Волинь-2 – 1:0

Гол: Тищенко, 42 (пен.)

Епіцентр – Карпати Л – 2:0

Голи: Ничипоренко, 2, Раца, 49

Рубікону вистачило одного гола, щоб здолати молодь Волині. Захисник лучан "привіз" безглуздий пенальті у свої ворота, який і вирішив долю трьох очок.

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Справи львівських Карпат також кепські. Підопічні Любомира Вовчука на виїзді не змогли нічого вдіяти проти Епіцентра, який іде в групі лідерів. Господарі відкрили рахунок вже на 2 хвилині. Ничипорено завдав потужного удару з 30 метрів, а кіпер карпат виявився неготовим. Другий тайм склався за схожим сценарієм. Карпати вийшли з роздягальні незібраними і практично поховали свої шанси на камбек – Раца вдало завершив прохід лівим флангом, оформивши 2:0 на користь Епіцентра.

Дубль Волині зазнав своєї четвертої поразки поспіль, в львівські Карпати третьої. У групі А Другої ліги лише одна команда має гірші показники – вінницька Нива на дні з нулем очок у активі.

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