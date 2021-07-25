У Групі А після вчорашнього ігрового дня лідером був Мункач, але вже сьогодні йому довелося розділити вершину. Також три очки завдяки мінімальній перемозі набрав Епіцентр. А от галицькі Карпати тріумфували куди переконливіше. Розгромна перемога над Любомиром принесла "зелено-білим" перше місце завдяки кращій різниці м'ячів.

Карпати оголосили заявку на сезон – солідний склад для штурму Другої ліги

Перші два поєдинки у Групі Б завершилися нічиїми, уся надія на матчі, які гратимуть пізніше.

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