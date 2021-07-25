Друга ліга: Карпати Галич розгромно перемогли і вийшли на перше місце
19:29 - Читать на русском
Відбулися чергові матчі чемпіонату України серед клубів Другої ліги. Читайте огляд на "Футбол 24".
У Групі А після вчорашнього ігрового дня лідером був Мункач, але вже сьогодні йому довелося розділити вершину. Також три очки завдяки мінімальній перемозі набрав Епіцентр. А от галицькі Карпати тріумфували куди переконливіше. Розгромна перемога над Любомиром принесла "зелено-білим" перше місце завдяки кращій різниці м'ячів.
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Перші два поєдинки у Групі Б завершилися нічиїми, уся надія на матчі, які гратимуть пізніше.
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