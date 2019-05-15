Друга ліга: Калуш перестріляв тернопільську Ниву, Буковина поступилась Минаю

Відбулись матчі 21-го туру Другої ліги.
Друга ліга, 21-й тур
Гірник – Кремінь – 1:2
Голи: Сьомка, 63 – Григорик, 33 (аг.), Черній, 42
Калуш – Нива Т – 4:3
Голи: Лебедь, Скакун, 4, Кисленко, 14, Книш, 24 – Кінаш, 56, Бровко, 78, Бідній, 90+6
Минай – Буковина – 2:1
Голи: Карноза, 70, Гегедош, 80 – Батрак, 42
Вилучення: Федак, 90+3
Нива В – Полісся – 1:2
Голи: Дугієнко, 35 – Соломка, 49, 90+4
Вилучення: Годуля, 86
Таврія-Сімферополь – Миколаїв-2 – 1:1
Голи: Бізько, 75 – Швець, 27
Черкащина-Академія – Чайка – 4:1
Голи: Сторчоус, Медведь, Бойко, 65, 67 – Січкарук, 90+2
Кристал – Нікополь – 2:0
Голи: Мартян, 34, Спищенко, 44 (аг.)
Мир – Енергія – 0:1
Голи: Доля, 28
Верес – Поділля – 2:3
Голи: Маїк, 20, Рафальський, 39 – Гладкий, 45+1, Погорілий, 52, Гайдаш, 86
Перша ліга: Колос наблизився до виходу в УПЛ, Волинь розписала нічию з Балканами, Металіст 1925 вкотре втратив очки