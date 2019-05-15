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Друга ліга: Калуш перестріляв тернопільську Ниву, Буковина поступилась Минаю

15 травня 22:38 576 Читать на русском
Друга ліга: Калуш перестріляв тернопільську Ниву, Буковина поступилась Минаю
Калуш – Нива Т / Фото ФК Калуш

Відбулись матчі 21-го туру Другої ліги.

Друга ліга, 21-й тур

Гірник – Кремінь – 1:2

Голи: Сьомка, 63 – Григорик, 33 (аг.), Черній, 42

Калуш – Нива Т – 4:3

Голи: Лебедь, Скакун, 4, Кисленко, 14, Книш, 24 – Кінаш, 56, Бровко, 78, Бідній, 90+6

Минай – Буковина – 2:1

Голи: Карноза, 70, Гегедош, 80 – Батрак, 42

Вилучення: Федак, 90+3

Нива В – Полісся – 1:2

Голи: Дугієнко, 35 – Соломка, 49, 90+4

Вилучення: Годуля, 86

Таврія-Сімферополь – Миколаїв-2 – 1:1

Голи: Бізько, 75 – Швець, 27

Черкащина-Академія – Чайка – 4:1

Голи: Сторчоус, Медведь, Бойко, 65, 67 – Січкарук, 90+2

Кристал – Нікополь – 2:0

Голи: Мартян, 34, Спищенко, 44 (аг.)

Мир – Енергія – 0:1

Голи: Доля, 28

Верес – Поділля – 2:3

Голи: Маїк, 20, Рафальський, 39 – Гладкий, 45+1, Погорілий, 52, Гайдаш, 86

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