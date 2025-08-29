Друга ліга 2025/26, 5-й тур

Група А

Лісне – Реал-Фарма – 4:1

Голи: Н. Волошин, 5, (пен.), 14, 44, Калінін, 89 – Гайваненко, 79

Вільхівці – Буковина-2 – 1:1

Голи: Шостак, 2 – Дубовик, 66

Самбір-Нива-2 – Полісся-2 – 0:3

Голи: Іванов, 34, Раско, 51, Йока, 63

Вилучення: Михайлів, 37 (Самбір-Нива-2)

Група Б

Колос-2 – Чайка – 3:1

Голи: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88

Локомотив Київ – Ребел – 0:1

Гол: Бодня, 17

Олександрія-2 – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Базаєв, 32

У групі А сьогодні відіграли три матчі. В першому з них Лісне розбило Реал-Фарму. Героєм став Назар Волошин (не плутати з вінгером Динамо), який за перший тайм оформив хет-трик. Гайваненко один м'яч відквитав після перерви, але Калінін поставив крапку в зустрічі.

Друга ліга: команда Гармаша та Рибалки у лідерах, 6 голів Скали у ворота Реал-Фарми, перемоги дублів Колоса та Полісся

Вільхівці та Буковина-2 сильнішого не виявили – на гол Шостака вже на 2-й хвилині результативно відповів Дубовик в середині другої половини, врятувавши чернівчан від поразки. А дубль Полісся розгромив Самбір-Ниву-2 (раніше – дубль тернопільської Ниви). "Вовки" повели в рахунку завдяки голу Іванова, а через 3 хвилини Михайлів залишив Самбір-Ниву-2 в меншості. Раско та Йоко у другому таймі добили суперника.

У групі Б також було три поєдинки. Колос-2 впевнено переграв Чайку – ковалівці оформили розгромну перевагу завдяки голам Недолі, Хруля та Бриженка, але Венгер на останніх хвилинах забив м'яч престижу. Локомотив поступився Ребелу в новому київському дербі – все вирішив гол Бодні на 17-й хвилині. А дубль Олександрії здолав Гірник-Спорт. Тут також обійшлось одним голом, автором якого став Базаєв.

Таким чином, у групі А Лісне та Полісся-2 ділять лідерство з 11 очками в активі, Самбір-Нива-2 третя з 9 балами. А от Нива Вінниця та Реал-Фарма провалили старт, набравши по очку в перших 5 матчах. У групі Б Олександрія-2 одноосібно очолила турнірну таблицю з 13 балами, Колос-2 та Ребел мають по 12 пунктів, але в ковалівців є гра в запасі. Пенуел та Діназ – єдині команди, які ще не набирали очок.