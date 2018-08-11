Друга ліга: Гірник у бойовому матчі переграв Мир, Верес знову не переміг

Верес зазнав поразки від чернівецької Буковини, тоді як криворізький Гірник у драматичному поєдинку здолав Мир Горностаївку.

У матчі 4 туру Другої ліги Гірник вдома приймав Мир Горностаївку. Програючи по ходу зустрічі 0:2, господарі зуміли вирвати драматичну перемогу з рахунком 3:2 та вийти на другу сходинку в турнірній таблиці групи Б.

Верес вдома грав проти Буковини. Після відставки Володимира Гоменюка рівненці все одно не змогли здобути перемогу та програли з рахунком 1:3.

Україна. Друга ліга, 4 тур

Гірник – Мир – 3:2

Голи: Прутян, 68, Яровий, 69, 76 (пен.) – Бойко, 43, 47

Черкащина Академія – Калуш – 3:2

Голи: Сторчоус, 22, 34, Тарасенко, 73 – Дідух, 61 (пен.), 90+3

Нікополь – Миколаїв-2 – 2:3

Голи: Катреша, 43, Твердоух, 90+2 – Бардадим, 56, 64, Вітенко, 81

Верес – Буковина – 1:3

Голи: Бондаренко, 90+2 – Кузів, 15, Зайченко, 53, Мелконян, 90

Металург – Кремінь – 1:1

Голи: Сапарій, 59 – Ентін, 43

Поділля – Чайка – 0:0

Реал Фарма – Енергія – 0:0