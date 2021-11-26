Друга ліга 2021/22, 20-й тур

Перемога – Енергія – 3:1

Голи: Кіча, 10, Сердюк, 70, Литвяк, 85 – Савченко, 60

Епіцентр – Чайка – 5:0

Голи: Барбоза, 11, Немтінов, 26, (пен.), 53, Ничипоренко, 75, Івашко, 85

Перемога без проблем обіграла Енергію. Кіча відкрив рахунок на 10 хвилині, однак після перерви Савченко вирівняв становище. Втім, Перемога здобула звитягу завдяки голам Сердюка та Литвяка, що дозволило команді набрати 39 очок та піднятись на третю сходинку у групі Б.

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Епіцентр же каменя на камені не залишив від Чайки. Барбоза на 11 хвилині замкнув простріл з лівого флангу, а Немтінов до перерви реалізував пенальті. По перерві Немтінов оформив дубль, холоднокровно розібравшись із захисником та воротарем після флангової передачі. Ничипоренко на 75 хвилині ударом з лінії штрафного відправив четвертий м'яч у ворота суперника, а крапку в зустрічі поставив Івашко.

Таким чином, Епіцентр набрав 37 очок та залишився п'ятим у групі А, наблизившись до четвертого ЛНЗ на відстань 1 пункту. Чайка з 15 заліковими балами залишилась 15-ю.

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