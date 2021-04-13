Друга ліга, 17-й тур

Епіцентр – Рубікон – 3:0

Голи: Пліс, 10, Івашко, 15 (пен.), 40

Реал Фарма – Дніпро Черкаси – 0:0

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Епіцентру виявилось достатнього лише першого тайму, щоб зняти усі питання про переможця двобою проти Рубікона. Господарі відвантажили супернику три м'ячі без відповіді, що дозволило їм закріпитись на 5-й сходинці турнірної таблиці групи А. Рубікон залишився 9-м.

У другому матчі ігрового дня все було менш видовищніше. Реал Фарма та Дніпро Черкаси розписали безгольову нічию. Одесити після 17-го туру розташувались на 10-му місці групи Б, "дніпряни" на один заліковий бал випереджають Реал.

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