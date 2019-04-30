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Друга ліга: Енергія здолала Миколаїв-2, Таврія-Сімферополь та Реал Фарма не виявили сильнішого у перестрілці

21:30 88 Читать на русском
Друга ліга: Енергія здолала Миколаїв-2, Таврія-Сімферополь та Реал Фарма не виявили сильнішого у перестрілці
ФК Енергія

Відбулись стартові поєдинки 22 туру Другої ліги.

Друга ліга

Миколаїв-2 – Енергія – 0:2

Голи: Махнієв, 56, Комісар, 59

Таврія-Сімферополь – Реал Фарма – 2:2

Голи: Біжко, 16, Соколан, 49 – Євстратенко, 76, 90+3

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Енергія двічі розписалась у воротах Миколаєва-2, чого виявилось цілком достатньо для перемоги.

Таврія-Сімферополь відкрила рахунок у першому таймі, а після перерви подвоїла перевагу. Здавалось, що доля поєдинку вирішена, але гості були проти такого сценарію. За 15 хвилин гравці Реалу Фарми відіграли 2 м'ячі та вирівняли становище.

Теги
Миколаїв-2 Миколаїв-2 Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Реал Фарма Реал Фарма Друга ліга Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка
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