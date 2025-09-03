Відбулись матчі 6-го туру Другої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2025/26, 6-й тур

Група А

Реал Фарма – Вільхівці – 3:5

Голи: Марченко, 20, Фабер, 47, Скрипнік, 90+4 – Цуркан, 19, Гайваненко, 39 (автогол), Боцків, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3

Скала 1911 – Лісне – 1:2

Голи: Николишин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90

Полісся-2 – Куликів-Білка – 0:0



Буковина-2 – Нива Вінниця – 1:4

Голи: Мороз, 46 (автогол) – Погорілий, 9,30,59, Петрик, 89



Ужгород – Самбір-Нива-2 – 0:1

Гол: Макаров, 74

Група В

Чорноморець-2 – Діназ – 2:1

Голи: Кратов, 53, Скараєв, 90+5 – Ворона, 76

Тростянець – Колос-2 – 2:1

Голи: Хуссін, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75

Гірник-Спорт – Локомотив – 0:2

Голи: Сахненко, 22, Головатенко, 50

Пенуел – Олександрія-2 – 1:1

Голи: Матко, 58 – Базаєв, 90+3

Ребел – Лівий Берег-2 – 1:0

Гол: Дебелко, 40

Друга ліга: хет-трик Волошина приніс перемогу команді Рибалки та Гармаша, Полісся-2 розбило дубль Ниви Т

У групі А сьогодні відіграли п'ять матчів. В першому з них Реал Фарма і Вільхівці влаштували справжню гольову перестрілку з вісьма забитими м'ячами. Зрештою, перемогу вибороли гості – 3:5. Лісне завдяки асисту екс-зірки Динамо Сергія Рибалки перемогло Скалу 1911. Полісся-2 і Куликів-Білка голів не забивали. Нива розтрощила Буковину-2 завдяки хет-трику Погорілого.

У групі В сьогодні також зіграно п'ять матчів. Чорноморець-2 здолав Діназ, Тростянець переміг дубль Колоса, а Локомотив здолав Гірник-Спорт. Пенуел та Олександрія-2 сильнішого не виявили. Ребел завдяки голу Дебелка здолав Лівий Берег-2.

Таким чином, в групі А лідерство зберігає Лісне з 14 очками. На дні турнірної таблиці Реал-Фарма.

В групі В на першу сходинку вирвався Ребел, який обійшов Олександрію-2. Замикає турнірну таблицю Діназ, який єдиним серед всіх команд Другої ліги не набрав залікових балів.