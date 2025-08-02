Друга ліга 2025/26, 2-й тур

Група А

Полісся-2 – Лісне – 2:2

Голи: Йока, 14, 48 – Рибалка, 33, Калінін, 34

Вилучення: Кобак, 50 (Лісне)

Атлет – Вільхівці – 1:0

Гол: Бабич, 90

Ужгород – Скала 1911 – 0:2

Голи: Николишин, 17, Лісовик, 43

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0

Голи: Дубовик, 32, Дашковець, 57

Група Б

Чайка – Олександрія-2 – 1:1

Голи: Овчарук, 27 – Безклейний, 5

Ребел – Гірник-Спорт – 2:0

Голи: Петровський, 23, Андрухів, 68

Полісся-2 та Лісне видали найрезультативніший матч ігрового дня. У складі "вовків" головним героєм став Йока, який забив по голу в кожному з таймів. Лісне ж до перерви не лише відігралось, а й вийшло вперед. Рахунок зрівняв Сергій Рибалка, відомий за виступами у складі Динамо, а вже за хвилину Калінін вивів гостей вперед. Втім, Йока на старті другого тайму зрівняв рахунок, а Лісне на 50-й хвилині залишилось у меншості: пряму червону отримав Едвард Кобак.

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Київський Атлет вирвав перемогу над Вільхівцями. Єдиний гол у зустрічі в активі Бабича. Скала 1911 на виїзді впевнено здолала Ужгород, вирішивши долю матчу ще в першому таймі завдяки голам Николишина та Лісовика.

У групі Б Чайка та Олександрія-2 розписали мирову. Тут також голи забивались лише до перерви: ще на 5-й хвилині Безклейний вивів гостей вперед, але Овчарук на 23-й встановив, як виявилось, остаточний результат. В іншій зустрічі новачок першості Ребел продовжив ідеальну серію на старті, розібравшись з Гірник-Спортом завдяки голам Петровського та Андрухіва.

А в останньому матчі ігрового дня Буковина-2 здолала Реал Фарму. Також із рахунком 2:0 – по м'ячу в активі Дубовика та Дашковеця.