Друга ліга: дубль Руха сенсаційно програв середняку, Олександрія-2 врятувалась завдяки шедевральному автоголу
Відбулись одразу кілька поєдинків 13-го туру Другої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2024/25, 13-й тур
Група А
Рух-2 – Скала – 1:2
Голи: Себро, 8 – Грицак, 61, Гора, 90+3
Полісся-2 – Вільхівці – 3:0
Голи: Брістріч, 15, Караман, 71, Лєднєв, 77, (пен.)
Група Б
Локомотив Київ – Чернігів – 0:3
Голи: Койдан, 60, Шушко, 63, Новиков, 79
Вилучення: Романченко, 33, (Чернігів)
Тростянець – Олександрія-2 – 1:1
Голи: Сергійчук, 51 – Тишинінов, 61, (аг.)
У групі А відбулось два матчі. Лідер Рух-2 несподівано програв Скалі. При цьому, саме "жовто-чорні" повели в рахунку на 8-й хвилині, забив Себро. Але Скала перевернула хід гри у другій половині завдяки голам Грицака та Гори – вирішальний м'яч був забитий на 90+3 хвилині. Полісся-2 розбило Вільхівці. Брістріч вивів "вовків" уперед на 15-й хвилині, а Караман та Лєднєв у другій половині влаштували розгром гостей.
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А в групі Б Чернігів на виїзді розтрощив Локомотив Київ. Вдалось це зробити ще й у меншості – Романченко покинув поле вже на 33-й хвилині. Перший тайм завершився без голів, а у другому Койдан, Шушко та Новиков принесли Чернігову розгромну перемогу. А Тростянець зумів відібрати очки у дубля Олександрії. Сергійчук вивів господарів вперед на 51-й хвилині, але через 10 хвилин автогол врятував Олександрію-2. Голкіпер ввів м'яч у гру, віддавши на Тишинінова, а той "повернув" голкіперу, перекинувши його метрів з 30-ти.
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