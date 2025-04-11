Друга ліга 2024/25, 13-й тур

Група А

Рух-2 – Скала – 1:2

Голи: Себро, 8 – Грицак, 61, Гора, 90+3

Полісся-2 – Вільхівці – 3:0

Голи: Брістріч, 15, Караман, 71, Лєднєв, 77, (пен.)

Група Б

Локомотив Київ – Чернігів – 0:3

Голи: Койдан, 60, Шушко, 63, Новиков, 79

Вилучення: Романченко, 33, (Чернігів)

Тростянець – Олександрія-2 – 1:1

Голи: Сергійчук, 51 – Тишинінов, 61, (аг.)

У групі А відбулось два матчі. Лідер Рух-2 несподівано програв Скалі. При цьому, саме "жовто-чорні" повели в рахунку на 8-й хвилині, забив Себро. Але Скала перевернула хід гри у другій половині завдяки голам Грицака та Гори – вирішальний м'яч був забитий на 90+3 хвилині. Полісся-2 розбило Вільхівці. Брістріч вивів "вовків" уперед на 15-й хвилині, а Караман та Лєднєв у другій половині влаштували розгром гостей.

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А в групі Б Чернігів на виїзді розтрощив Локомотив Київ. Вдалось це зробити ще й у меншості – Романченко покинув поле вже на 33-й хвилині. Перший тайм завершився без голів, а у другому Койдан, Шушко та Новиков принесли Чернігову розгромну перемогу. А Тростянець зумів відібрати очки у дубля Олександрії. Сергійчук вивів господарів вперед на 51-й хвилині, але через 10 хвилин автогол врятував Олександрію-2. Голкіпер ввів м'яч у гру, віддавши на Тишинінова, а той "повернув" голкіперу, перекинувши його метрів з 30-ти.

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