Друга ліга 2025/26, 3-й тур

Група B

Гірник-Спорт – Чорноморець-2 – 1:1

Голи: Полюхович, 75 – Лебідь, 32

Локомотив – Чайка – 1:1

Голи: Мордас, 62, (пен.) – Венгер, 21, (пен.)

На сьогоднішній ігровий день було заплановано два поєдинки групи B. У першому зустрілись Гірник-Спорт та Чорноморець-2. Одесити вийшли вперед на 32-й хвилині: після вкидання ауту Лебідь підхопив м'яч та блискавично проскочив, змусивши захисників врізатись один в одного. А Ілля не дав іншим суперникам заблокувати і пробив з лівої у кут – 0:1! Проте, втримати переможний рахунок не вдалось – Полюхович після розіграшу штрафного з флангу та рикошету потужним ударом у нижній кут врятував нічию для Гірник-Спорта.

В іншому матчі переможця також виявити не вдалось. У битві Локомотива та Чайки обидва голи були забиті з 11-метрової позначки. На 21-й хвилині Венгер вивів команду з Петропавловської Борщагівки вперед, але в середині другого тайму Мордас також реалізував пенальті. Одразу після цього між гравцями обох команд зав'язалась бійка в центрі поля: Венгер спробував відібрати м'яч у гравця Локомотива, який ніс снаряд до центру поля. Обійшлось без вилучень, а голів більше не було.

