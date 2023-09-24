Відбулись недільні поєдинки 9-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі у цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 9-й тур

Реал Фарма – Дружба Мирівка – 0:1

Гол: Гриценко, 87

Чайка – Рух-2 – 2:1

Голи: Клименко, 8, Вечурко, 36 – Рогачов, 19

ЮКСА – Кудрівка – 3:0

Голи: Вава, 28, Кононов, 48, Гоуларт, 54

Дружба Мирівка зберегла лідерство у чемпіонаті, вирвавши перемогу над Реалом Фарма. Єдиний гол у зустрічі в активі Гриценка на 87-ій хвилині.

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Але і переслідувачі Дружби не втратили очки. Спочатку Чайка мінімально переграла Рух-2 – на голи Клименка та Вечурка "жовто-чорні" відповіли точним пострілом Рогачова. А ЮКСА розгромила Кудрівку з рахунком 3:0 – перемогу гарантували Вава, Кононов та Гоуларт.

Таким чином, Дружба Мирівка набрала 21 пункт, Чайка з 20 очками розташувалась на другій сходинці, а ЮКСА з 19 балами розділяє 3-4 місця зі Звягелем.

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