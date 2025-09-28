Друга ліга: Діназ здобув першу перемогу в сезоні, Колос-2 здолав дубль Олександрії, чергова звитяга Ниви В
У неділю, 28 вересня, відбулись чергові матчі 10-го туру Другої ліги України. Результати та звіт поєдинків читайте в цій новині на "Футбол 24".
Друга ліга 2025/26, 10-й тур
Група А
Вільхівці – Нива В – 1:2
Голи: Шестаков, 16 – Погорілий,11, Лотоцький, 34
Скала 1911 – Куликів-Білка – 0:2
Голи: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2, (пен)
Група В
Гірник-Спорт – Діназ – 0:1
Голи: Бобіта, 88
Олександрія-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Недоля, 90+3
Вилучення: Сокол, 90+1
Ребел – Чайка – 0:1
Гол: Овчарук, 28
Вилучення: Овчарук, 90+3
Друга ліга: Полісся-2 зазнало першої поразки в сезоні, але зберегло лідерство, Реал Фарма знову програв
Сьогодні, 28 вересня, відбулися п'ять матчів 10-го туру Другої ліги. Нива В перемогла Вільхівці та довела свою безпрограшну серію до трьох матчів. Втім, вінничани поки що лише шості у турнірній таблиці. Куликів-Білка переграла Скалу 1911 з рахунком 2:0 та піднялася на четверте місце чемпіонату.
Діназ здобув свої перші очки в сезоні, здолавши Гірник-Спорт. Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Головка покинули останнє місце у турнірній таблиці. Друга команда Олександрії поступилася Колосу-2. Ковалівці вирвали перемогу на 90+3-й хвилині та продовжують лідирувати у групі В.
Чайка на виїзді здолала Ребел – 1:0. Переможний м'яч за гостей забив Овчарук. Цікаво, що наприкінці гри автор забитого м'яча отримав пряму червону картку за грубий фол проти гравця Ребела.