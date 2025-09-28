У неділю, 28 вересня, відбулись чергові матчі 10-го туру Другої ліги України. Результати та звіт поєдинків читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2025/26, 10-й тур

Група А

Вільхівці – Нива В – 1:2

Голи: Шестаков, 16 – Погорілий,11, Лотоцький, 34

Скала 1911 – Куликів-Білка – 0:2

Голи: Шарабура, 27, Ничипоренко, 90+2, (пен)

Група В

Гірник-Спорт – Діназ – 0:1

Голи: Бобіта, 88

Олександрія-2 – Колос-2 – 0:1

Гол: Недоля, 90+3

Вилучення: Сокол, 90+1

Ребел – Чайка – 0:1

Гол: Овчарук, 28

Вилучення: Овчарук, 90+3

Друга ліга: Полісся-2 зазнало першої поразки в сезоні, але зберегло лідерство, Реал Фарма знову програв

Сьогодні, 28 вересня, відбулися п'ять матчів 10-го туру Другої ліги. Нива В перемогла Вільхівці та довела свою безпрограшну серію до трьох матчів. Втім, вінничани поки що лише шості у турнірній таблиці. Куликів-Білка переграла Скалу 1911 з рахунком 2:0 та піднялася на четверте місце чемпіонату.

Діназ здобув свої перші очки в сезоні, здолавши Гірник-Спорт. Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Головка покинули останнє місце у турнірній таблиці. Друга команда Олександрії поступилася Колосу-2. Ковалівці вирвали перемогу на 90+3-й хвилині та продовжують лідирувати у групі В.

Чайка на виїзді здолала Ребел – 1:0. Переможний м'яч за гостей забив Овчарук. Цікаво, що наприкінці гри автор забитого м'яча отримав пряму червону картку за грубий фол проти гравця Ребела.