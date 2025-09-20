Відбулись два матчі в рамках дев'ятого туру Другої ліги України. Звіт та результати ігор – у цій новині на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 9-й тур

Група В

Діназ – Ребел – 0:1

Гол: Бодня (пен.) 24

Колос-2 – Пенуел – 2:0

Голи: Колесник, 78, Шевчук, 90+2

Вилучення: Ластовка, 90+1

В першому матчі дня Ребел мінімально обіграв Діназ. Гості здобули перемогу завдяки голу з пенальті, забитого у першому таймі. Перед цим поєдинком Діназ програв всі шість матчів поточного сезону і перервати невтішну серію не змогли. Наразі підопічні Олександра Головка посідають останнє, 11-те місце в групі В Другої ліги, Ребел завдяки цій перемозі піднявся на друге місце в турнірній таблиці.

В іншому поєдинку лідер чемпіонату – Колос-2 розібрався з Пенуелом. Господарі мали багато моментів, але напрочуд надійну гру показував голкіпер Пенуела Гудаченко. Все ж, ковалівці відкрили рахунок на 77-й хвилині. У компенсований час Колос-2 залишився в меншості, але гостям це ніяк не допомогло. Ба більше, господарі забили другий гол. Колос-2 зберіг за собою першу позицію чемпіонату, Пенуел перебуває на 10-му місці.