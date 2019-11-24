Друга ліга: Діназ у результативному матчі обіграв Ужгород

В домашньому матчі 22-го туру Дрігої ліги Діназ здобув важку перемогу над Ужгородом.

Друга ліга, 22-й тур, група А

Діназ – Ужгород – 3:2

Голи: Терещенко, 26, Помазан, 51, Корешков, 67 – Ряшко, 2 (пен.), Дуран, 72.

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Гості вже на 2-й хвилині матчу заробили право на пенальті – вирок арбітра виконав Ряшко. Терещенко на 26-й хвилині зрівняв рахунок ударом з меж штрафного майданчика. В другому таймі команди продовжили гольову перестрілку. Помазан на 51-й хвилині ударом з близької відстані вивів господарів вперед, а на 67-й Корешков скористався позиційною помилкою захисників Ужгорода і збільшив перевагу своєї команди. Гості скоротили відставання на 72-й хвилині – відзначився Дуран. Але Діназ зумів втримати перевагу в рахунку і здобув три очки.

Після цього матчу Діназ посідає 4-е місце в турнірній таблиці групи А, Ужгород – на 10-му.

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