У суботу у 20-му турі Першої ліги відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 20-й тур

Карпати Галич – Діназ – 1:1

Голи: Хомченко, 85 – Бовтрук, 90+2

Поділля – Нива В – початок зустрічі о 16:00

Чернігів – Буковина – початок зустрічі о 16:00

Кривбас – Енергія – початок зустрічі о 17:00

Рубікон – Оболонь-2 – початок зустрічі о 17:00

Неймовірний промах по порожніх воротах і автогол, який важко пояснити – матч Першої ліги насмішив курйозами

У першому матчі дня зійшлись галицькі Карпати та вишгородський Діназ. Сусіди по турнірній таблиці провели весь матч у запеклій боротьбі. Оборона обох команд працювала краще за напад. Гості були ближчими до взяття воріт, однак фортуна була на боці Карпат. Вистоявши під натиском Діназа галичани за п'ять хвилин до завершення матчу провели стрімку атаку і Віктор Хомченко з другої спроби влучним пострілом у дев'ятку вивів господарів вперед. Вже у доданий час Діназ таки зумів зрівняти – Вадим Бовтрук скористався помилкою Назара Вербного, який пропустив м'яч поміж ніг після прострілу з лівого флангу, і врятував для команди одне очко.

Нічия принесла Карпатам з Галича 39 балів і підняла на другу сходинку групи А, Діназ з 36-ма пунктами – четвертий.

Друга ліга: Метал несеться у вищий дивізіон, Карпати втратили перемогу над Чайкою, Металург здолав Балкани