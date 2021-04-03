Друга ліга: Діназ та Ужгород залишились на вершині, Кривбас продовжує переслідувати Метал
Відбулись суботні матчі 15-го туру Другої ліги. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, 15-й тур
Буковина – Чайка – 0:0
Вилучення: Лига, 72 (Чайка), Клочан, 90 (Буковина)
Діназ – Ужгород – 1:1
Гол: Брижчук, 58 – Пуканич, 83
Нікополь – Кривбас – 1:2
Голи: Бейер, 11 – Збунь, 28, (пен.), 54
Оболонь-2 – Нива Вінниця – 0:2
Голи: Зеленевич, 63, Борячук, 86
Таврія-Сімферополь – Енергія – 3:1
Голи: Гура, 53, Бойко, 56, Богданов, 67 – Россохатий, 7
Вилучення: Жавко, 49, Кірієнко, 78 (обидва – Енергія)
Волинь-2 – Поділля – початок о 16:00
Миколаїв-2 – Балкани – початок о 16:00
Рубікон – Карпати Галич – початок о 19:00
Буковина та Чайка відкривали ігровий день суботи. Футбол не був яскравим, але у другій 45-хвилинці червоне "світло" побачили перед собою гравці обох колективів. Лига отримав другу жовту за зрив атаки, а Клочан – за те, що скосив суперника. Фінальний свисток зафіксував безгольову, але бойову нічию. Чайка та Буковина залишились на 6 та 7 сходинках групи А відповідно.
Метал без проблем здолав аутсайдера та серйозно укріпив лідерство у Другій лізі
Діназ та Ужгород – лідери Другої ліги – боролися між собою за одноосібне перше місце. Перший тайм видався на диво спокійним, але у другій 45-хвилинці команди були більше націленими на ворота. Відзначитись вдалось команді із Вишгорода – після затяжної атаки м'яч опинився у штрафному Ужгорода, голкіпер намагався вибити круглого подалі, але влучив у спину суперника, що набігав. Сфера влетіла у стійку та опинилась біля Брижчука, який перебував у потрібному місці в потрібний час. 1:0. Гості із Закарпаття не здались та помчали відігруватись. Зрештою, подача з кутового завершилась потужним ударом капітана Пуканича, який зрівняв рахунок на табло. Ужгород залишився першим, Діназ – другий. В обох колективів по 32 пункти.
Відео курйозного гола: