Друга ліга, 15-й тур

Буковина – Чайка – 0:0

Вилучення: Лига, 72 (Чайка), Клочан, 90 (Буковина)

Діназ – Ужгород – 1:1

Гол: Брижчук, 58 – Пуканич, 83

Нікополь – Кривбас – 1:2

Голи: Бейер, 11 – Збунь, 28, (пен.), 54

Оболонь-2 – Нива Вінниця – 0:2

Голи: Зеленевич, 63, Борячук, 86

Таврія-Сімферополь – Енергія – 3:1

Голи: Гура, 53, Бойко, 56, Богданов, 67 – Россохатий, 7

Вилучення: Жавко, 49, Кірієнко, 78 (обидва – Енергія)

Волинь-2 – Поділля – початок о 16:00

Миколаїв-2 – Балкани – початок о 16:00

Рубікон – Карпати Галич – початок о 19:00

Буковина та Чайка відкривали ігровий день суботи. Футбол не був яскравим, але у другій 45-хвилинці червоне "світло" побачили перед собою гравці обох колективів. Лига отримав другу жовту за зрив атаки, а Клочан – за те, що скосив суперника. Фінальний свисток зафіксував безгольову, але бойову нічию. Чайка та Буковина залишились на 6 та 7 сходинках групи А відповідно.

Метал без проблем здолав аутсайдера та серйозно укріпив лідерство у Другій лізі

Діназ та Ужгород – лідери Другої ліги – боролися між собою за одноосібне перше місце. Перший тайм видався на диво спокійним, але у другій 45-хвилинці команди були більше націленими на ворота. Відзначитись вдалось команді із Вишгорода – після затяжної атаки м'яч опинився у штрафному Ужгорода, голкіпер намагався вибити круглого подалі, але влучив у спину суперника, що набігав. Сфера влетіла у стійку та опинилась біля Брижчука, який перебував у потрібному місці в потрібний час. 1:0. Гості із Закарпаття не здались та помчали відігруватись. Зрештою, подача з кутового завершилась потужним ударом капітана Пуканича, який зрівняв рахунок на табло. Ужгород залишився першим, Діназ – другий. В обох колективів по 32 пункти.

Відео курйозного гола:

Кривбас здобув вольову перемогу над Нікополем. Бейер вивів вперед господарів, проте Збунь спочатку з пенальті, а потім із гри приніс перемогу криворожцям, що дозволило їм продовжити переслідувати Метал у боротьбі за перше місце у групі Б. Вінницька Нива впевнено перемогла дубль Оболоні. Голи були забиті лише у другому таймі, відзначились Зеленевич та Борячук. Таврія обіграла Енергію, яка завершувала матч удев'ятьох. Россохатий вивів гостей вперед ударом з пенальті, але після першого вилучення Таврія забила тричі. Кірієнко ще більше погіршив ситуацію, отримавши червону картку на 78 хвилині, позбавивши надій на камбек.

Турнірна таблиця Другої ліги