У вівторок, 9 вересня, відбулося догравання матчу Другої ліги між Чайкою та Діназом. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга, 7-й тур

Група В

Діназ – Чайка – 0:1

Гол: Венгер, 54, (пен.)

Вилучення: Рудницький, 71

Поєдинок між Діназом та Чайкою мав завершитися ще вчора, але був перерваний на 75-й хвилині через повітряну тривогу. Сьогодні цей поєдинок дограли.

На момент зупинки гості вигравали з рахунком 1:0, адже на 54-й хвилині Венгер реалізував пенальті. Пізніше Діназ залишився в меншості через вилучення Рудницького. Підопічні Олександра Головка намагалися зрівняти рахунок в останні 15 хвилин гри, але гравці Чайки надійно відіграли в обороні.

У підсумку, Діназ зазнав шостої поразки поспіль та наразі посідає останнє місце в групі В Другої ліги. Чайка перебуває на сьомій позиції.