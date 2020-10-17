Друга ліга, 7 тур

Діназ – Карпати Галич – 3:2

Голи: Бафталовський, 22, Бриженко, 55, Бовтрук, 62 – Мердєєв, 37, Матушевський, 82

Оболонь-2 – Рубікон – 2:2

Голи: Покойовий, 54, Касімов, 77 – Тищенко, 64, Куноун, 82

Буковина – Чернігів – 2:2

Голи: Нагорний, 18, Палагнюк, 34 – Гакман, 13 (авт), Вересоцький, 74

Вилучення: Ментей, 66 (Чернігів)

Нива Вінниця – Поділля – 1:2

Голи: Громок, 39 – Салбак, 34, 51

Вилучення: Попов, 67 (Нива)

Волинь-2 – Епіцентр – 1:4

Голи: Богомаз, 27 – Кіцак, 10, Івашко, 16, 44, Бадло, 84

Миколаїв-2 – Дніпро Черкаси – 1:2

Голи: Куксенко, 53 – Чорний, 34, Авер'янов, 74

Енергія – Кривбас – 2:4

Голи: Студенко, 26, Нестерук, 64 – Черній, 36, Мішуренко, 62, Берко, 70, П'ятов, 74

Нереалізований пенальті: Доля, 34, (пен.)

Програму ігрового дня відкрив поєдинок між Діназом та Карпатами з Галича. Матч розпочався на одну годину пізніше у зв'язку з несприятливими погодніми умовами – справжня злива накрила стадіон у Демидові. Як наслідок, працівники стадіону змушені були викачувати воду. Зрештою, поєдинок все ж був зіграний. Команди обмінялися голами ще до перерви, а от у другому таймі господарі продемонстрували кращу реалізацію. 3:2 – Діназ підібрався до Карпат на відстань одного очка.

Матч Другої ліги відкладений через зливу, яка затопила поле – фото дня

Оболонь-2 та Рубікон розписали результативну мирову 2:2, при цьому всі голи були забиті вже у другому таймі. З таким же рахунком завершився матч Буковини та Чернігова – гості зуміли врятувати нічию, граючи в меншості.

Поділля, яке претендує на підвищення у класі, на виїзді обіграло аутсайдера Ниву. Перемогу команді з Хмельницького приніс дубль Салбака, який відзначився у кожному з таймів. Нива – єдина команда у двох групах, яка ще не набрала жодного очка.

Епіцентр розбив дубль Волині. Вже на 16 хвилині клуб з Дунаївців вів у рахунку 0:2 завдяки голам Кіцака та Івашка. Богомаз один м'яч відіграв, проте Івашко до перерви знову збільшив різницю, а Бадло поставив крапку в матчі.

Кривбас впевнено переграв Енергію. У першому таймі комади обмінялись голами, а Енергія могла вийти вперед, проте Доля не реалізував пенальті. По перерві Мішуренко та Нестерук зробили рахунок 2:2, проте клуб з Кривого Рогу виявився сильнішим завдяки голам Берка та П'ятова.

Черкаський Дніпро мінімально обіграв Миколаїв-2. Чорний вивів дніпрян вперед у першій половині, проте Куксенко по перерві вирівняв становище. Авер'янов наприкінці зустрічі таки приніс перемогу Дніпру.

Друга ліга: Метал здобув сьому перемогу поспіль, Таврія здолала Черкащину завдяки пенальті в компенсований час