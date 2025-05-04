У неділю, 4 квітня, в Другій лізі відбулося кілька поєдинків. Рахунки та огляди матчів – на "Футбол 24".

Друга ліга, 16-й тур

Група А

Самбір-Нива-2 – Ужгород – 1:1

Голи: Вишинський, 82 – Коваленко, 85

Група Б

Чайка – Тростянець – 1:0

Гол: Овчарук, 86

Чернігів – Ворскла-2 – 4:0

Голи: Койдан, 20, 29, Мироненко, 27, Шушко, 63

Локомотив – Металіст 1925-2 – 0:0

Друга ліга: Пробій завоював путівку на підвищення в класі, Рух-2 залишився другим

У суботу продовжилися поєдинки чергового туру Другої ліги. У групі А Самбір-Нива у домашньому матчі поділила очки з Ужгородом – зустріч завершилася з рахунком 1:1.

У групі Б було зіграно три матчі. У Києві Локомотив та Металіст 1925-2 не змогли відкрити рахунок – суха нічия 0:0. Чернігів впевнено переграв Ворсклу-2 – 4:0, а двома голами у цій зустрічі відзначився Вячеслав Койдан. В іншому матчі Чайка здобула мінімальну перемогу над Тростянцем.