До недільної програми 9-го туру в Другій лізі потрапив лише один матч – у гості до луцької Волині-2 завітала Чайка з Петропавлівської Борщагівки. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, група А, 9-й тур

Волинь-2 – Чайка – 1:4

Голи: Богомаз, 52 (пенальті) – Ярмак, 42, Сафіханов, 64, 69, Лещенко, 90 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Тименко, 30 (Ч)

Вилучення: Лучка, 90 (В)

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Колектив із Київщини на 30-й хвилині отримав стовідсоткову нагоду відкрити рахунок, але Тименко не зумів реалізувати одинадцятиметровий. Однак, Чайка таки забила ще до перерви – відзначився Олександр Ярмак. Щоправда, дублери Волині зуміли відігратися уже на старті другої половини. Це Назарій Богомаз показав суперникам, як треба забивати з пенальті.

Та далі на полі була лише одна команда. Роль лідера Чайки на себе взяв Емін Сафіханов. 20-річний хавбек зумів оформити дубль упродовж п'яти хвилин в середині другого тайму. А добив господарів Максим Лещенко – досвідчений оборонець на 90-й хвилині забив із 11-метрової позначки після фолу Лучки на другу жовту картку.

Завдяки цій перемозі Чайка закріпилася на 6-й позиції у групі А Другої ліги. Рубікон, який іде сьомим, вже відстає на 4 очки.

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