Друга ліга: Буковина в меншості не втримала перемогу над Поділлям

В матчі 22-го туру Другої ліги Буковина та Поділля не змогли виявити сильнішого (1:1).

Друга ліга. Група A. 22 тур

Буковина – Поділля – 1:1

Голи: Керчу, 45+2, (пен.) – Швець, 90+1

Вилучення: Жумига, 53

Нереалізований пенальті: Вечтомов, 63

Буковина в меншості не втримала перемогу над Поділлям. Перший тайм був за господарями і Керчу реалізував пенальті перед самою перервою. В другому таймі Жумига залишив Буковину в меншості, отримавши другу жовту картку. Вечтомов мав нагоду збільшити перевагу, але не реалізував пенальті. Поділля зуміло відігратись вже в компенсований час, гол на рахунку Швеця.

Друга ліга: Минай програв Ниві В, Верес здолав Ниву Т та інші матчі

Після цього матчу Буковина набрала 18 очок та залишилась на останньому місці групи A, Поділля з 21 пунктом розташувалось на позицію вище.

Одразу 13 українських команд подали груповий протест на ігровий м'яч