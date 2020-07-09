"Друга гра – а вже з Кубком": Сирота оцінив свій другий матч в основі Динамо

Захисник Динамо Олександр Сирота поділився враженнями від першого завойованого трофею в складі киян.

"Як сказав Жора Бущан: "друга гра – а вже з Кубком". Звичайно, задоволений дуже, що так склалося. Величезна подяка тренерам, які довіряють мені місце у складі. Тепер усе залежить від мене, і я буду намагатися доводити, що не гірший, а можливо, у чомусь і кращий за конкурентів за місце у складі.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Це мої перші 120 хвилин. Ворскла – дуже хороший суперник, ми це всі побачили. Розуміли, що вони тягнуть до пенальті, щоправда, ніяк не вдавалося забити їм із гри. Але нічого, виграли в серії пенальті, теж добре.

Уже розуміли, що будемо визначати переможця в післяматчевій серії. Гадаю, і тренери робили заміни, враховуючи це. Ми з Шабановим вирішували, хто піде бити. У підсумку пробив Артем – і приніс нам перемогу. Не сказав би, що Ворскла створила багато проблем, але у них було кілька непоганих моментів. Загалом, фінал вийшов хорошим", – поділився Сирота в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни обіграли Ворсклу в фіналі Кубка України, виявившись сильнішими в серії пенальті.

"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України