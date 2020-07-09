toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Кубок України
ДИНАМО - ВОРСКЛА КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Друга гра – а вже з Кубком": Сирота оцінив свій другий матч в основі Динамо

18:39 - Читать на русском
"Друга гра – а вже з Кубком": Сирота оцінив свій другий матч в основі Динамо
Олександр Сирота разом з партнерами / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Олександр Сирота поділився враженнями від першого завойованого трофею в складі киян.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Як сказав Жора Бущан: "друга гра – а вже з Кубком". Звичайно, задоволений дуже, що так склалося. Величезна подяка тренерам, які довіряють мені місце у складі. Тепер усе залежить від мене, і я буду намагатися доводити, що не гірший, а можливо, у чомусь і кращий за конкурентів за місце у складі.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Це мої перші 120 хвилин. Ворскла – дуже хороший суперник, ми це всі побачили. Розуміли, що вони тягнуть до пенальті, щоправда, ніяк не вдавалося забити їм із гри. Але нічого, виграли в серії пенальті, теж добре.

Уже розуміли, що будемо визначати переможця в післяматчевій серії. Гадаю, і тренери робили заміни, враховуючи це. Ми з Шабановим вирішували, хто піде бити. У підсумку пробив Артем – і приніс нам перемогу. Не сказав би, що Ворскла створила багато проблем, але у них було кілька непоганих моментів. Загалом, фінал вийшов хорошим", – поділився Сирота в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни обіграли Ворсклу в фіналі Кубка України, виявившись сильнішими в серії пенальті.

"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України

blog_ava
Динамо – Ворскла: скрипуча перемога киян в Кубку, топ-матч Різника, некрасивий вчинок з Ісенком і суддівський скандал
06:17
25679
Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Олександр Олександр Сирота Динамо - Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Борнмут
20:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук