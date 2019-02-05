Друг зниклого безвісти Сали назвав винуватця трагедії

Максиміліано Дуарте, друг нападника Кардіффа Еміліано Сали звинуватив агента Віллі Маккея в причетності до нещасного випадку з гравцем.

"Маккей несе відповідальність за цю трагедію. За всім цим ховається велика правда, і полягає вона в тому, що є винуватець. Еміліано ніколи не подумав би сісти в цей літак. Він був змушений зробити це, тому що є професійним гравцем", – цитує Дуарте Marca.

На борту затонулого літака Сали виявлено одне тіло

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

3 лютого на морському дні Ла-Маншу пошукова група виявила літак, а пізніше тіло. Кому саме належить тіло, пілоту чи форварду Кардіффа – поки невідомо.

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