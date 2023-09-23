"У мене була окрема розмова про це з Енцо та Джексоном. Я сказав йому, що нападник не повинен отримувати чотири жовті картки лише за розмови з арбітрами. Це так легко і дешево – отримувати ось такі жовті. Іноді можна піти на жовту, але це не ті випадки.

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Якщо це продовжиться, і Ніколя буде дискваліфікований, то поставить команду в дуже важку ситуацію. Йому треба бути розумним і не протестувати таким чином. Здається, він зрозумів. Джексону 21 рік, він молодий. Йому треба вчитися, треба вдосконалюватись, треба заспокоїтися", – наводить слова Почеттіно прес-служба Челсі.

Нагадаємо, влітку лондонці заплатили Вільяреалу за Джексона 35 млн фунтів. Сенегалець яскраво виглядав на передсезонці, феєрив з Михайлом Мудриком, але у 6 офіційних матчах поки забив лише один гол.

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