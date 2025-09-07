"Оренда коштує нам не 16,5 млн євро. Гравець та його агент вносять 3 мільйони, тож нам залишається 13,5 мільйонів.

Джексон все ж випросив у Челсі трансфер до Баварії – він відмовлявся повертатися до Лондона

Повноцінного викупу Джексона точно не буде. Це станеться лише в тому випадку, якщо він зіграє 40 матчів у старті. Він ніколи цього не зробить", – розповів Хьонесс.

Нагадаємо, Баварія орендувала Джексона на сезон, а наступного літа матиме право викупу за чималі 65 млн євро. Сенегалець 2 роки був основним форвардом Челсі, влітку 2023-го на зборах формував непогану зв'язку з Мудриком. Втім, обидва опинилися осторонь проекту лондонців – Ніколя виставили на трансфер, а Михайло відсторонений ще з минулого року, коли здав позитивну допінг-пробу.

