– Сергію, Яремчук своїм голом позбавив вас мільйону (Третьяк перед матчем зробив ставку у розмірі 1 млн грн на тотал менше 2,5, – прим.). Що відчуваєте всередині?

– Я вам відповім чесно і відверто. Мене переповнюють позитивні емоції, бо ще за декілька днів до матчу саме Романа Яремчука я хотів бачити в основному складі. Ми сьогодні свідки історії та гордості за нашу країну.

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Ми з Артемом Мілевським після поразки від збірної Румунії підтримали нашу національну команду і не помилилися. Люди, давайте будемо з нашою збірною до кінця. Рома Яремчук, вітаю тебе з переможним голом, а нашу команду з надією на вихід із групи й не тільки. Далі більше.

– Знову погано почали перший тайм, чим скористалися словаки. Зінченко втратив суперника й пропустили, як вам такий початок?

– Я буду залишатися при своїй думці знову ж таки. Після матчу проти Румунії я сказав, що потрібно на лівий фланг захисту ставити Богдана Михайліченка. Топовий, класний захисник із бійцівським характером. Я його знаю особисто. 20 років ми навчалися з ним в одному інтернаті. Це справжній воїн. Потрібно ставити людину за позицією. Я говорив про те, що не треба ставити Олександра Зінченка лівим захисником. У нас замість Миколенка є Богдан Михайліченко. Сергію Станіславовичу, почуйте мене, будь ласка.

– Забив Шапаренко. Ігор Суркіс казав, що Микола коштує 300 мільйонів. Після цього голу подорожчав?

– Ігор Михайлович більше знається на футболі, тим паче на трансферах і вартості футболістів. Я не буду брати на себе ризик оцінювати вартість Миколи Шапаренка. Він забив гол – молодець, красень. Він футболіст Динамо, Роман Яремчук вихованець Динамо. Я лише візьму на себе сміливість сказати, що Динамо зробило збірну Словаччини. Поклали на лопатки, – сказав Третьяк у коментарі NV.

Нагадаємо, Сергій програв 10 тисяч доларів і після першого матчу збірної України, коли вона розгромно поступилась Румунії (0:3).

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