Близький друг Бензема і його колишній агент Карім Джазірі емоційно відреагував на неучасть форварда Реала у матчах ЧС-2022.

Бензема не зміг взяти участь в Мундіалі. За кілька днів до старту турніру він травмувався, а медики заявили, що він не зможе грати. Дідьє Дешам ухвалив рішення про його від'їзд зі збірної.

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Карім Джазірі, близький друг форварда, опублікував у Twitter допис, у якому звинуватив "Ле Бльо" в брехні. "Через тиждень після від'їзду зі збірної він зайнявся біговою роботою і почав тренуватися, щоб за 4 дні зіграти 30 хвилин у товариському матчі Реала...

Але, за версією Стефана (помічника Дешама – прим.), він не міг виступити на турнірі! Продовжуйте брехати, правда все одно спливе", – написав чоловік.

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