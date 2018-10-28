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Друді покинув Депортіво, який очолював два тижні, і буде працювати в єгипетському клубі Піраміди

26 жовтня 12:44 2485 Читать на русском
Друді покинув Депортіво, який очолював два тижні, і буде працювати в єгипетському клубі Піраміди
Даріо Друді / соцмережі

Екс-тренер Карпат продовжить працювати у єгипетському клубі Піраміди.

Колишній головний тренер та виконавчий директор Карпат Даріо Друді працюватиме у Єгипті, про це іспанець повідомив у своєму Instagram.

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Новий клуб, новий виклик, великі мрії", – написав Друді, додавши фото логотипу клубу. Зазначимо, що Даріо лише два тижні тому очолив чилійський клуб Депортіво Сан-Феліпе, однак був змушений його покинути через відсутність тренерської ліцензії, яка б дозволяла йому тренувати команду. Зазначимо, що команду Піраміди створили тільки цього року.

Нагадаємо, Друді працював у Карпатах з червня минулого року. В минулому сезоні він встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі Карпат. Пізніше аргентинець зі скандалом припинив роботу у львівському клубі, посварившись з віце-президентом Карпат Смалійчуком.

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