Дрогба зізнався, хто з гравців Челсі найбільше на нього вплинув

Легендарний форвард Челсі Дідьє Дрогба продовжує підбивати підсумки своєї кар'єри гравця. Цього разу івуарієць назвав гравця, який найбільше на нього вплинув.

"Я б назвав Лемпарда. Він допоміг мені забити більшість моїх голів. Також кожен день на тренуваннях ми разом відпрацьовували комбінації, намагалися щось придумати. Ми швидко вчилися, старі вправи ставали для нас занадто простими. Тому ми намагалися створити щось своє.

Саме це сприяло нашому прогресу. Так, ми прагнули допомагати один одному ставати сильнішими, створювали моменти, забивали голи. Я багато чому навчився у Лемпарда", – цитує Дрогба Four Four Two.

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Дідьє оголосив про завершення кар'єри.

