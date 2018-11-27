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Дрогба зізнався, хто з гравців Челсі найбільше на нього вплинув

12:38 737 Читать на русском
Дрогба зізнався, хто з гравців Челсі найбільше на нього вплинув
Дідьє Дрогба та Френк Лемпард / Фото Reuters

Легендарний форвард Челсі Дідьє Дрогба продовжує підбивати підсумки своєї кар'єри гравця. Цього разу івуарієць назвав гравця, який найбільше на нього вплинув.

"Я б назвав Лемпарда. Він допоміг мені забити більшість моїх голів. Також кожен день на тренуваннях ми разом відпрацьовували комбінації, намагалися щось придумати. Ми швидко вчилися, старі вправи ставали для нас занадто простими. Тому ми намагалися створити щось своє.

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Саме це сприяло нашому прогресу. Так, ми прагнули допомагати один одному ставати сильнішими, створювали моменти, забивали голи. Я багато чому навчився у Лемпарда", – цитує Дрогба Four Four Two.

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Дідьє оголосив про завершення кар'єри.

"Один із найкращих, з ким я грав", – Шевченко відреагував на звістку про те, що Дрогба завершив кар'єру

Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Челсі Челсі
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