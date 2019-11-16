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Дрогба відмовився відновити легендарну зв'язку з Лемпардом

11:29 223 Читать на русском
Дрогба відмовився відновити легендарну зв'язку з Лемпардом
Дрогба та Лемпард / PA

Культовий екс-форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба зізнався, що відмовився увійти до тренерського штабу "синіх" на чолі з Френком Лемпардом.

"Я мав пропозицію від Челсі з ідеальними умовами. Та я лідер від природи, тому прагну більшого, ніж просто роль тренера.

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Він впливає на клуб, а я прагну впливати на всю націю. У моїх планах допомогти івуарійському футболу переосмислити його загальнонаціональне бачення та зайнятися його розвитком. Кот-д'Івуар має славне минуле та величезний потенціал, але вони не використовуються, хоч є і таланти, і ресурси", – цитує Дрогба The Sun.

За інформацією видання, колишній нападник планує взяти участь у грудневих виборах президента Івуарійської федерації футболу. Дідьє Дрогба захищав кольори "слонів" у 2002-2014 рр., провівши 105 матчів (65 голів). До слова, на останній чемпіонат світу збірна Кот-д'Івуару не змогла кваліфікуватися.

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Англія Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Челсі Челсі Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар Френк Лемпард Френк Лемпард
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