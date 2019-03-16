Дрогба шукає роботу – легенда Челсі не виключає можливість розпочати тренерську кар'єру

Легендарний екс-форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба ніяк не може визначитись зі своїми планам на майбутнє.

"Шукаю роботу. Зараз приділяю час відпочинку та іншим турботам. У мене є фонд в Кот-д'Івуарі. Також намагаюся подорожувати, відвідувати інші країни і знайомитися з новими людьми. Мені цікаво переймати досвід у людей з різних областей бізнесу. Думаю, це може допомогти в реалізації майбутніх проектів.

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Тренерська діяльність? Чому б і ні, навіть якщо зараз ця роль мене не особливо приваблює. У мене є час, щоб вирішити і визначитись, чим я хочу займатися. Це повинно бути не тільки те, що мені подобається, а й те, що мені вдається", – цитує Дрогба LF Press.

Нагадаємо, в листопаді 2018-го 41-річний Дідьє офіційно оголосив про завершення кар'єри. Останнім клубом івуарійця був американський Фінікс.

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