Дрогба претендує на посаду президента Федерації футболу Кот-д'Івуару

Колишній форвард Челсі і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба має намір балотуватися в президенти івуарійської футбольної Федерації.
Екс-форвард Челсі і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба може стати наступним президентом Федерації футболу країни, повідомляє L’Équipe.
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41-річний Дрогба підготував необхідні документи для участі у виборах, які пройдуть в грудні.
Участь у виборах також має намір взяти інший відомий в минулому гравець збірної Кот-д'Івуару Бонавентюр Калу.
Нагадаємо, Дрогба 4 рази ставав чемпіоном АПЛ у складі Челсі, також 4 рази вигравши Кубок Англії, тричі – Кубок ліги, двічі – Суперкубок Англії, а також приніс Кубок Ліги чемпіонів лондонцям.
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