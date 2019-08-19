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Дрогба претендує на посаду президента Федерації футболу Кот-д'Івуару

21:24 145 Читать на русском
Дрогба претендує на посаду президента Федерації футболу Кот-д'Івуару
Дідьє Дрогба / Reuters

Колишній форвард Челсі і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба має намір балотуватися в президенти івуарійської футбольної Федерації.

Екс-форвард Челсі і збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба може стати наступним президентом Федерації футболу країни, повідомляє L’Équipe.

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41-річний Дрогба підготував необхідні документи для участі у виборах, які пройдуть в грудні.

Участь у виборах також має намір взяти інший відомий в минулому гравець збірної Кот-д'Івуару Бонавентюр Калу.

Нагадаємо, Дрогба 4 рази ставав чемпіоном АПЛ у складі Челсі, також 4 рази вигравши Кубок Англії, тричі – Кубок ліги, двічі – Суперкубок Англії, а також приніс Кубок Ліги чемпіонів лондонцям.

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