Дрогба переміг Ібрагімовіча у голосуванні за найкращого форварда Ліги 1 у ХХІ столітті – швед розібрався з Мбаппе

Бомбардирські подвиги Дідьє Дрогба ще добре пам'ятають прихильники чемпіонату Франції.

Фанати визнали івуарійця найкращим форвардом Ліги 1 за останні 20 років, інформує офіційний Твіттер першості.

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Турнірна сітка була поділена на дві частини – перше десятиліття ХХІ століття і друге. У фіналі зійшлися Дідьє Дрогба та Златан Ібрагімовіч. Досягнень "Вождя" в Ле Мані, Генгамі та Марселі було достатньо, щоб розібратися з Мор'єнтесом, Алєксандром Фреєм і Бензема. Натомість Ібрагімовіч не помітив Балотеллі, Ляказетта і навіть Мбаппе. У вирішальній битві переміг представник "старої школи" – Дрогба.

Нагадаємо, колишня зірка Челсі та збірної Кот-д'Івуару завершив кар'єру в 2018 році, а Ібрагімовіч наразі виступає за Мілан.

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