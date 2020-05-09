toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Дрогба переміг Ібрагімовіча у голосуванні за найкращого форварда Ліги 1 у ХХІ столітті – швед розібрався з Мбаппе

21:44 293 Читать на русском
Дрогба переміг Ібрагімовіча у голосуванні за найкращого форварда Ліги 1 у ХХІ столітті – швед розібрався з Мбаппе
Дідьє Дрогба / Reuters

Бомбардирські подвиги Дідьє Дрогба ще добре пам'ятають прихильники чемпіонату Франції.

Фанати визнали івуарійця найкращим форвардом Ліги 1 за останні 20 років, інформує офіційний Твіттер першості.

"Ти просто накладаєш у штани", – легенда АПЛ боявся грати проти Дрогба

Турнірна сітка була поділена на дві частини – перше десятиліття ХХІ століття і друге. У фіналі зійшлися Дідьє Дрогба та Златан Ібрагімовіч. Досягнень "Вождя" в Ле Мані, Генгамі та Марселі було достатньо, щоб розібратися з Мор'єнтесом, Алєксандром Фреєм і Бензема. Натомість Ібрагімовіч не помітив Балотеллі, Ляказетта і навіть Мбаппе. У вирішальній битві переміг представник "старої школи" – Дрогба.

Нагадаємо, колишня зірка Челсі та збірної Кот-д'Івуару завершив кар'єру в 2018 році, а Ібрагімовіч наразі виступає за Мілан.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12579
Теги
Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук