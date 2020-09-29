Івуарійський екс-форвард Дідьє Дрогба отримає нагороду "за прагнення до досконалості в футболі і в житті".

"Завдяки досягненням у ході блискучої кар'єри гравця Дідьє став героєм для мільйонів футбольних уболівальників. Він лідер. Я запам'ятаю його техніку, силу і футбольний розум.

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Але в першу чергу – його невтомну спрагу до успіху. Вона проявляється і зараз, вже поза футболом, в його прагненні допомагати іншим", – цитує президента УЄФА Александера Чеферіна офіційний сайт організації.

Дідьє повісив бутси на цвях у 2018-му, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. 42-річний івуарієць допомагає малозабезпеченим дітям у країнах, що розвиваються.

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