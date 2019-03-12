Дрогба – про Моурінью: Він не закінчився як тренер

Легендарний екс-форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба поділився думками щодо майбутнього свого колишнього наставника Жозе Моурінью.

"Жозе – відмінний тренер. Він заслуговує того, щоб повернутися до роботи, і я вірю, що так і буде. Він захоплений футболом.

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Попри те, що в Манчестер Юнайтед йому не пощастило, Моурінью залишається класним фахівцем. Люди забувають, що нещодавно він виграв Лігу Європи разом із МЮ. А потім раптом вони кажуть, що як тренер він закінчився", – цитує Дрогба A Bola.

Відзначимо, що Дідьє Дрогба грав під керівництвом Жозе Моурінью у складі Челсі в 2004-2007 рр., а також у сезоні 2014/15. Португальський тренер залишається без роботи з грудня 2018-го, коли його звільнили з англійського Манчестер Юнайтед.

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