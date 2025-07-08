У вівторок, 8 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги чемпіонів відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд

Дріта (Косово) – Дифферданж 03 (Люксембург) – 1:0

Гол: Манай, 73

Нью-Сейнтс (Уельс) – Шкендія (Македонія) – 0:0

Вікінгур (Фарерські острови) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 2:3

Голи: Йохансен, 28, Ватнгамар, 45+4 (п.) – Лопеш, 19, 31, Де Барр, 38 (п.)

Віртус (Сан-Марино) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – 0:2

Голи: Більбія, 45 (п.), 79

Егнатія (Албанія) – Брейдаблік (Ісландія) – 1:0

Гол: Груда, 90+2

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Косовська Дріта на силу дотисла люксембургський Дифферданж. За відсутності українського півзахисника Дениса Костишина, який не потрапив навіть у заявку господарів, косоварам довелось важко в атаці. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, забитий в середині другого тайму. Мінімальна поразка чемпіона Люксембургу, який зберігає непогані шанси у матчі-відповіді.

Без голів обійшлись валлійський Нью-Сейнтс та македонська Шкендія. Команди фактично не створювали один одному загрози в атаці, обмежившись декількома напівмоментами. Як наслідок, все вирішуватиметься за тиждень у Скоп'є.

Справжній бойовик влаштували футбольні "карлики" – Вікінгур та Лінкольн Ред Імпс. Гібралтарці першими вийшли вперед. В середині тайму представник Фарерських островів зрівняв і майже одразу пропустив вдруге. Наприкінці тайму Лінкольн з пенальті зробив серйозну заявку на перемогу, однак вже у доданий час Вікінгур знову відродив інтригу, скоротивши відставання до мінімуму з одинадцятиметрового.

Другий тайм став розчаруванням для вболівальників. Господарі мали шанс відновити статус-кво, але Йохансен не зумів записати до свого доробку дубль – на заваді став голкіпер. Наприкінці зустрічі фарерці залишились у меншості, однак гості не змогли реалізувати чисельну перевагу і збільшити гольовий гандикап перед матчем-відповіддю.

Боснійський Зріньскі на виїзді здобув непросту перемогу над представником Сан-Марино – Віртусом. Неманья Більбія з пенальті забив гол "у роздягальню", а наприкінці зустрічі подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль.

У ще одному матчі албанська Егнатія лише у доданий час зуміла вирвати перемогу в ісландського Брейдабліка.

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