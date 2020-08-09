Дришлюк відзначився дебютним голом в чемпіонаті Латвії – постраждав інший українець

Чемпіонат Латвії 2020, 13-й тур

Вентспілс – Спартакс – 1:1

Голи: Козлов, 80, (пен.) – Дришлюк, 64

Перший тайм команди провели на рівних, залишивши свої ворота на замку. А от у другій половині Дришлюк класним ударом під поперечку відкрив рахунок в матчі, забивши свій дебютний гол за Спартакс. Однак, його команда не змогла втримати перевагу – Козлов на 80 хвилині реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок.

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Таким чином, Спартакс набрав 19 очок та розташувався на 4 місці, Вентспілс з 16 пунктами опинився на сходинку нижче.

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