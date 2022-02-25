Драматичний кінець казки Вернидуба на фоні трагедії в Україні, або Чому для Шерифа Брага заміцна

Після фантастичного для чемпіонів Молдови виступу у Лізі чемпіонів команда Вернидуба зазнала відчутних кадрових змін, тож, враховуючи ще й той фактор, що Шериф після зборів лише починав свій змагальний період, фаворитом у цієї пари була саме португальська команда.

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Припускаю, що у Тираспілі гравці Браги дещо недооцінили суперника, проте в будь-якому разі, це були виключно їхні проблеми. Шериф зробив солідний гандикап у два м`ячі і відібрав у опонента статус фаворита перед матчем-відповіддю.

Обидві команди зіграли за тактичними схемами з трьома центральними захисниками. Брага діяла за структурою 3-4-3, або точніше 3-4-2-1, а Шериф дотримувався формації 5-3-2, у конструктивній фазі перебудовуючись на 3-5-2.

Брага – Шериф – 2:0 (серія пен. 3:2)

(Перший матч – 0:2)

Голи: Медейруш, 17, Орта, 43

Брага: Матеус, Ян Коуто (Бруну Родрігеш, 90), Тормена, Карму, Фабіано, Андре Орта (Андре Каштру, 90), Ель-Мусраті, Медейруш (Абель Руїс, 74), Рікарду Орта, Вітор Олівейра (Фале, 109), Родрігуме.

Шериф: Атанасіадіс, Дуланто, Раделіч, Петро, Джульєн, Бруно, Тілль, Аддо, Яхшибоїв (Абдулбасіт, 111), Траоре, Янсане (Ніколов, 46).

Попередження: Олівейра, Моура – Траоре, Петро, Ніколов, Тілль, Яхшибоїв, Дуланто

Атаки – 188:138

Небезпечні атаки – 88:38

Удари (у площину) – 31(5):9(2)

Удари з меж штрафного – 21:3

Удари після стандартів – 5:2

Удари головою – 4:2

Володіння – 64%:36%

Точність передач – 85%:68%

Передач поспіль – 5:3

Довгі передачі (точність) – 87(:109

Кроси (точність) – 30:19

Короткі передачі – 784

Ключові передачі – 397

Передачі у першу третину – 118:115

Передачі у другу третину – 462:236

Передачі у фінальну третину – 291:155

Дриблінг (успішний) – 28:18 (17:9)

Кутові – 13:5

Офсайди – 3:1

Відбирання – 19:25

Перехоплення – 5:20

Єдиноборства – 81:75

Боротьба у повітрі – 30:31

Виноси – 27:37

Фоли – 13:16

Теплова мапа та графік активних дій у нападі чудово характеризують перебіг матчу. Брага прогнозовано діяла з позиції сили та мала велику перевагу у володінні м'ячем. Навіть з урахуванням додаткового часу тисяча сто дотиків до м`яча – вражаючий показник.

Брага відверто була сильнішою і мала перевагу протягом усього матчу. Хоча у Шерифа також були гольові моменти, і хто знає, як би розгорталися події, реалізуй гості хоча б один з них?

Різниця в ударах по воротах вражає ще більше. На мапі "постріли" Браги позначені помаранчевим кольором, Шерифу – синім. Господарі завдали по воротах команди Вернидуба 31 удар! Можна сказати, що це аномальний результат. Досить рідко зустрічаються такі цифри, особливо у плей-офф єврокубків, де усі команди більш-менш конкурентоздатні. При цьому, понад двадцять ударів гравці Браги завдали з меж штрафного.

Брага активно застосовувала обидва фланги при позиційних атаках. Хоча, трохи активніше португальці здійснювали напад через правий фланг та півфланг. Показники активності команд у горизонтальних зонах красномовно свідчать про територіальну перевагу господарів поля. Португальці чудово короткими та середніми передачами переводили м'яч з флангу на фланг. Від їхніх комбінаційних мережив отримуєш естетичне задоволення.

Гравці групи атаки Браги добре поєднували синхронні відкривання в глибину та у недодачу. Постійні відкривання за спини захисникам збільшували вертикальний розрив між лініями оборони Шерифа і цим непогано користувалися господарі поля. Багато позиційних атак загострювалися через півпростір з обох боків.





Шериф більше при побудові атак застосовував довгі передачі. Якщо порівнювати статистичні дані щодо пасової роботи, то це єдиний показник, у якому гості мали перевагу. Крім довгих пасів, Шериф також був кращим у відбираннях, перехопленнях, виносах та інших діях оборонного характеру.

Якщо говорити про персоналії, то абсолютно найкращим гравцем матчу був лівий нападник Браги – Рікардо Хорта. Не даремно від статистичного ресурсу SofaScore він отримав оцінку – 9,6! У його активі гол, гольова передача, забитий пенальті у післяматчевій серії, 5 ударів по воротах, 2 спроби дриблінгу і обидві успішні, 83 дотики, 88% точності передач, 6 ключових передач, 7 навісів, 2 точні довгі передачі, 5 з семи виграних єдиноборств та 2 зароблених штрафних. Навіть, якщо ви не дивились гру, то навряд чи у вас виникнуть питання, за що саме Хорта отримав майже 10 балів.

Хай там що, Шериф загалом провів казковий євросезон і навіть фінал у цієї казки вийшов максимально драматичним та яскравим. Команда Юрія Вернидуба з об`єктивних причин дещо втратила у кадровому та ігровому потенціалі, але, не дивлячись на це, до останнього боролася з суперником, який перебував у кращій формі, та програла гідно.

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Потрібно визнати, що персонально для Вернидуба цей сезон був найуспішнішим у його тренерській кар'єрі. Тріумфальна хода у кваліфікації Ліги чемпіонів, перемога на Сантьяго Бернабеу та чотири очки у протистоянні з Шахтарем вже увійшли у історію провідного клубу Молдови. Підсумковий успіх Шерифа – це і маленька перемога українського футболу також. Віримо, що скоро на нас чекає і велика перемога над ганебним агресором. Допомагаємо українській армії, Слава Україні! Разом ми переможемо!

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